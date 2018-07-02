"Футбольное дело": в Transparency International рассказали Холодницкому, как избежать конфликта интересов

Отметим, что руководитель САП Назар Холодницкий также является вице-президентом Федерации футбола Украины. И это, по мнению Юрчишина, может быть основанием возникновения конфликта интересов у правоохранителя.

"Потенциальный конфликт интересов возможен (у Холодницкого - ред.), но его наличие или отсутствие может оценивать НАПК. То есть, орган, который и отвечает за проверку конфликта интересов. Прямой конфликт интересов трудно отметить, поскольку нет фактических оснований говорить о том, что, находясь на общественных началах заместителя главы ФФУ, Холодницкий будет заинтересован влиять на следствие (уголовное производство НАБУ по расследованию дела о закупке искусственного покрытия для футбольных полей - ред.), но потенциальный возможен. Здесь есть два выхода. Первый - это личное заявление Холодницкого о сложении полномочий заместителя главы ФФУ", - сказал он.

Второй вариант директор Transparency International видит в том, чтобы передать уголовное производство на расследование в другое подразделение по решению Генерального прокурора Украины.

"Другой вариант - передача дела в другое подразделение по решению генпрокурора. У нас были подобные случаи, когда НАБУ расследовало дело в отношении Корчак, в тот же момент НАПК проверяло декларацию Сытника, то есть там были процессуальные действия. Соответственно, по представлению Холодницкого, тогда расследование было передано из НАБУ в СБУ. Поэтому прецеденты есть, но говорить сейчас о наличии прямого конфликта интересов (у Холодницкого - ред.) трудно, поэтому здесь дело за НАПК", - резюмировал Юрчишин.

Как писал УНН, в антикоррупционном комитете заявили о вероятном конфликте интересов у Холодницкого в рамках расследования дела о закупке искусственного покрытия для футбольных полей у коммерческих компаний, связанных с ФФУ.