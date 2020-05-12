Футболісти клубу Серії А відмовились від зарплат у зв'язку з пандемією коронавірусу

Була досягнута угода з усіма гравцями першої команди, яка передбачає відмову від зарплат за квітень 2020 року.

"Президент Томмазо Джуліні дякує гравцям, які підписали угоду, за ту чуйність, яку вони проявили, бажаючи допомогти захистити клуб в цей складний і нестабільний період. Ця угода сприятиме різкому скороченню числа звільнених співробітників", - сказано у повідомленні "Кальярі".

Зауважимо, "Кальярі" посідає 12 місце на момент призупинення Серії А.