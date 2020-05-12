Футболисты клуба Серии А отказались от зарплат в связи с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Футболисты итальянского "Кальяри" решили поддержать клуб и менее высокооплачиваемых сотрудников во время пандемии коронавирусной болезни, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Было достигнуто соглашение со всеми игроками первой команды, которая предусматривает отказ от зарплат за апрель 2020 года.
"Президент Томмазо Джулини благодарит игроков, которые подписали соглашение, за ту отзывчивость, которую они проявили, желая помочь защитить клуб в этот сложный и нестабильный период. Это соглашение будет способствовать резкому сокращению числа уволенных сотрудников", - говорится в сообщении "Кальяри".
Заметим, "Кальяри" занимает 12 место на момент приостановления Серии А.