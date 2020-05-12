Футболіст клубу Маліновського помер в 19-річному віці

Футболіст був госпіталізований кілька днів тому, але лікарі не змогли врятувати гравця.

"Як на полі ти завжди боровся до останнього, так і зараз не здавався, щоб не залишити нас занадто рано. Твоя добра посмішка назавжди залишиться в серцях тих, кому пощастило зустрітися з тобою", - йдеться в зверненні клубу.

Відзначимо, що футболіст був вихованцем "Аталанти" і грав в її структурі з 13-ти років. В основному складі спортсмен не встиг зіграти.

Додамо, в основному складі "Аталанти" виступає українець Руслан Маліновський.