Футболіст "Динамо" увійшов до символічної збірної туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українського оборонця київського "Динамо" Дениса Попова обрано до символічної збірної шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Попов забив переможний гол у ворота угорського "Ференцвароша" (1:0) і допоміг своїй команді посісти третє місце в групі.
Символічний склад повністю виглядає так:
Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сіті"), Ніклас Зюле ("Баварія"), Маріо Ермосо ("Атлетіко"), Анхеліньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Яннік Карраско ("Атлетіко"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Неймар ("ПСЖ").
Варто відзначити, що перемога над "Ференцварошом" вивела "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи.