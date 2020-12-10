Футболіст "Динамо" увійшов до символічної збірної туру Ліги чемпіонів

Попов забив переможний гол у ворота угорського "Ференцвароша" (1:0) і допоміг своїй команді посісти третє місце в групі.

Символічний склад повністю виглядає так:

Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сіті"), Ніклас Зюле ("Баварія"), Маріо Ермосо ("Атлетіко"), Анхеліньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Яннік Карраско ("Атлетіко"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Неймар ("ПСЖ").

Варто відзначити, що перемога над "Ференцварошом" вивела "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи.