Футболист "Динамо" вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинский защитник киевского "Динамо" Денис Попов избран в символическую сборную шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Попов забил победный гол в ворота венгерского "Ференцвароша" (1:0) и помог своей команде занять третье место в группе.
Символический состав полностью выглядит так:
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Никлас Зюле ("Бавария"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Анхелиньо ("Лейпциг"), Рууд Вормер ("Брюгге"), Янник Карраско ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар ( "ПСЖ").
Стоит отметить, что победа над "Ференцварошем" вывела "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.