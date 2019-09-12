Футболіст "Динамо" допоміг збірній Перу обіграти Бразилію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Збірна Перу в рамках підготовки до старту у відбірному турнірі Кубка Америки-2020 та ЧС-2022 з футболу провела товариський матч із п'ятиразовими чемпіонами світу — бразильцями. Про це повідомляє сайт київського "Динамо", передає УНН.
Поєдинок, що пройшов у Лос-Анджелесі, не порадував 32 тисячі глядачів, що прийшли на стадіон, великою кількістю забитих м'ячів. До того ж, "пентакампеони" так і не спромоглися забити жодного разу, натомість пропустили у свої ворота незадовго до завершення гри й поступилися, перервавши свою безпрограшну серію з 17-ти матчів.
Зазначається, що за Перу надійно в обороні відіграв "динамівець" Карлос Самбрано (48-й матч за національну збірну), який вийшов у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині за нічийного рахунку.