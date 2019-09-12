Футболист "Динамо" помог сборной Перу обыграть Бразилию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сборная Перу в рамках подготовки к старту в отборочном турнире Кубка Америки-2020 и ЧМ-2022 по футболу провела товарищеский матч с пятикратным чемпионом мира - бразильцами. Об этом сообщает сайт киевского "Динамо", передает УНН.
Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, не порадовал 32000 зрителей, пришедших на стадион, большим количеством забитых мячей. К тому же, "пентакампеоны" так и не смогли забить ни разу, зато пропустили в свои ворота незадолго до конца игры и уступили, прервав свою беспроигрышную серию из 17-ти матчей.
Отмечается, что за Перу надежно в обороне сыграл "динамовец" Карлос Самбрано (48-й матч за национальную сборную), который вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте при ничейном счете.