Футбол: визначився заключний учасник єврокубків від України

Деталі

Дуже швидко полтавці опинились у ролі того, хто наздоганяє, пропустивши в дебюті. За гру рукою Кулача “Минай” отримав право на 11-метровий, який реалізував Хохлов (7).

Гості доволі швидко встановили паритет у баталії. З передачі Степанюка ударом низом відзначився Кане — 1:1 на 14 хвилині.

Наприкінці половини гри Віталій Романов призначив пенальті вже в бік воріт господарів. Автором точного та переможного голу став Кулач — 1:2.

Доповнення

“Ворскла” набрала 41 бал і замкнула топ-5 чемпіонату, заробивши право представляти Україну в єврокубках.