Футбол: определился заключительный участник еврокубков от Украины

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Полтавская “Ворскла” провела матч в гостях 26 тура УПЛ с ФК “Минай”. Баталия прошла на стадионе “Авангард” в Ужгороде, передает корреспондент УНН.

Детали

Очень быстро полтавчане оказались в роли догоняющего, пропустив в дебюте. За игру рукой Кулача “Минай” получил право на 11-метровый, который реализовал Хохлов (7).

Гости довольно быстро установили паритет в баталии. С передачи Степанюка ударом низом отметился Кане — 1:1 на 14 минуте.

В конце половины игры Виталий Романов назначил пенальти уже в сторону ворот хозяев. Автором точного и победного гола стал Кулач — 1:2.

Дополнение

“Ворскла” набрала 41 балл и замкнула топ-5 чемпионата, заработав право представлять Украину в еврокубках.

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