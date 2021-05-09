Футбол: определился заключительный участник еврокубков от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полтавская “Ворскла” провела матч в гостях 26 тура УПЛ с ФК “Минай”. Баталия прошла на стадионе “Авангард” в Ужгороде, передает корреспондент УНН.
Детали
Очень быстро полтавчане оказались в роли догоняющего, пропустив в дебюте. За игру рукой Кулача “Минай” получил право на 11-метровый, который реализовал Хохлов (7).
Гости довольно быстро установили паритет в баталии. С передачи Степанюка ударом низом отметился Кане — 1:1 на 14 минуте.
В конце половины игры Виталий Романов назначил пенальти уже в сторону ворот хозяев. Автором точного и победного гола стал Кулач — 1:2.
Дополнение
“Ворскла” набрала 41 балл и замкнула топ-5 чемпионата, заработав право представлять Украину в еврокубках.