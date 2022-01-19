Футбол: український наставник очолив іноземний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Український фахівець Руслан Костишин став головним тренером казахстанського футбольного клубу "Аксу", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
У клубі оголосили, що Костишина призначено новим головним тренером новачка вищого дивізіону чемпіонату Казахстану.
У лютому 2014 року він став головним тренером "Колоса" з Ковалівки, на той момент команда виступала у чемпіонаті Київської області. Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорського колективу до УПЛ. Також ковалівці двічі виходили до кваліфікаційних раундів єврокубків. Найвищим досягненням "Колоса" у Прем'єр-лізі є четверте місце, яке команда посіла минулого сезону.
Нагадаємо
Один із лідерів УПЛ оголосив суперників на зборах у Туреччині.