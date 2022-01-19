Футбол: український наставник очолив іноземний клуб

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У клубі оголосили, що Костишина призначено новим головним тренером новачка вищого дивізіону чемпіонату Казахстану.

У лютому 2014 року він став головним тренером "Колоса" з Ковалівки, на той момент команда виступала у чемпіонаті Київської області. Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорського колективу до УПЛ. Також ковалівці двічі виходили до кваліфікаційних раундів єврокубків. Найвищим досягненням "Колоса" у Прем'єр-лізі є четверте місце, яке команда посіла минулого сезону.

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