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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73296 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: український наставник очолив іноземний клуб

Футбол: український наставник очолив іноземний клуб

Київ • УНН

 • 18853 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Український фахівець Руслан Костишин став головним тренером казахстанського футбольного клубу "Аксу", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

У клубі оголосили, що Костишина призначено новим головним тренером новачка вищого дивізіону чемпіонату Казахстану.

У лютому 2014 року він став головним тренером "Колоса" з Ковалівки, на той момент команда виступала у чемпіонаті Київської області. Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорського колективу до УПЛ. Також ковалівці двічі виходили до кваліфікаційних раундів єврокубків. Найвищим досягненням "Колоса" у Прем'єр-лізі є четверте місце, яке команда посіла минулого сезону.

Нагадаємо

Один із лідерів УПЛ оголосив суперників на зборах у Туреччині. 

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