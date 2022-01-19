Футбол: украинский наставник возглавил иностранный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский специалист Руслан Костышин стал главным тренером казахстанского футбольного клуба "Аксу", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
В клубе объявили, что Костишин назначен новым главным тренером новичка высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
В феврале 2014 года он стал главным тренером "Колоса" из Ковалевки, на тот момент команда выступала в чемпионате Киевской области. Под его руководством команда прошла путь от любительского коллектива до УПЛ. Также ковалевцы дважды выходили в квалификационные раунды еврокубков. Наивысшим достижением "Колоса" в Премьер-лиге является четвертое место, которое команда заняла в прошлом сезоне.
Напомним
Один из лидеров УПЛ объявил соперников на сборах в Турции.