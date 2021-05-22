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Футбол: Шапаренко розповів про акцент збірної України у матчі із Бахрейном

Київ • УНН

 • 14066 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Півзахисник збірної України Микола Шапаренко розповів про хід тренувального процесу та про підготовку до контрольної зустрічі з Бахрейном. Слова футболіста “Динамо” наводить пресцентр УАФ, пише УНН.

Футбол: Шапаренко розповів про акцент збірної України у матчі із Бахрейном

Цитата

Гравець наголосив, що акцент тренерів збірної йде на тактичні побудови, який також направлений вже і на матчі Євро-2020.

“Готуємося до спарингу, і тренування стали дещо легшими. Наразі акцент робиться на тактичних побудовах з урахуванням того, що ми хочемо продемонструвати у грі з Бахрейном. Однак приціл уже йде й на матчі чемпіонату Європи. Деякі гравці ще не прибули до табору збірної, але гадаю, що вони теж у курсі нашої роботи.

Нам ще не розповідали про збірну Бахрейну, але думаю, що найближчим часом на теоретичних заняттях тренери нам усе покажуть і розкажуть, як перемогти цю команду. Будемо реалізовувати настанови тренерського штабу. Виконаємо всі завдання, що стоять перед нами зараз, а потім матимемо трохи відпочинку”, — підкреслив Шапаренко.

Примітно, що 23 травня збірна України в Харкові на ОСК “Металіст” проведе товариський поєдинок із командою Бахрейну (початок — о 21:00).

Що передувало цьому

Визначилася бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок за участі України та Бахрейну. 

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