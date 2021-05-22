Футбол: Шапаренко рассказал о акцент сборной Украины в матче с Бахрейном
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о ходе тренировочного процесса и о подготовке к контрольной встрече с Бахрейном. Слова футболиста “Динамо” приводит пресс-центр УАФ, пишет УНН.
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Игрок отметил, что акцент тренеров сборной идет на тактические построения, который также направлен уже и на матчи Евро-2020.
"Готовимся к спаррингу, и тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицел уже идет и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы.
Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна, но думаю, что в ближайшее время на теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить эту команду. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все стоящие перед нами сейчас, а потом иметь немного отдыха ", - подчеркнул Шапаренко.
Примечательно, что 23 мая сборная Украины в Харькове на ОСК "Металлист" проведет товарищеский поединок с командой Бахрейна (начало - в 21:00).
Что предшествовало этому
Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок с участием Украины и Бахрейна.