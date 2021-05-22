Чеський арбітр отримав призначення на поєдинок Україна — Бахрейн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На товариському футбольному поєдинку Україна — Бахрейн працюватиме суддівська бригада із Чехії на чолі з 33-річним Павелом Орелом, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
На лініях Павелу Орелу допомагатимуть Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов.
Примітно, що баталія відбудеться 23 травня в Харкові на ОСК “Металіст” (початок — о 21:00).
Варто відзначити, окрім гри з Бахрейном, “жовто-блакитні” також зіграють поєдинки із Північною Ірландією та Кіпром у рамках підготовки до Євро-2020.
Що передувало цьому
Збірна Бахрейну оголосила заявку на поєдинок із Україною.