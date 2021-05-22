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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 41039 просмотра

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Чешский арбитр получил назначение на поединок Украина - Бахрейн

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. На товарищеском футбольном поединке Украина - Бахрейн работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павлом Орел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Чешский арбитр получил назначение на поединок Украина - Бахрейн

Детали

На линиях Павлу Орел помогать Петр Блази и Камил Хайек. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Примечательно, что баталия состоится 23 мая в Харькове на ОСК “Металлист” (начало — в 21:00).

Стоит отметить, кроме игры с Бахрейном, “желто-голубые” также сыграют поединки с Северной Ирландией и Кипром в рамках подготовки к Евро-2020.

Что предшествовало этому

Сборная Бахрейна объявила заявку на поединок с Украиной.

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