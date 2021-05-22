Чешский арбитр получил назначение на поединок Украина - Бахрейн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На товарищеском футбольном поединке Украина - Бахрейн работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павлом Орел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
На линиях Павлу Орел помогать Петр Блази и Камил Хайек. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
Примечательно, что баталия состоится 23 мая в Харькове на ОСК “Металлист” (начало — в 21:00).
Стоит отметить, кроме игры с Бахрейном, “желто-голубые” также сыграют поединки с Северной Ирландией и Кипром в рамках подготовки к Евро-2020.
Что предшествовало этому
Сборная Бахрейна объявила заявку на поединок с Украиной.