Футбол: збірна Бахрейну оголосила заявку на поєдинок із Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Головний тренер збірної Бахрейну оприлюднив імена гравців, які прибудуть до України на товариський матч із нашою національною командою. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Деталі
Збірна Бахрейну вирушила в Україну на товариський поєдинок проти підопічних Андрія Шевченка. Про це повідомляє офіційний сайт футбольної асоціації країни.
Португальський наставник бахрейнців Еліу Соуза запросив для участі в матчі 23-х гравців:
Воротарі: Ібрагім Лутфалла ("Аль-Халідія"), Саєд Шуббар Алаві ("Аль-Ріффа"), Мохамед Ахмед Мархун ("Малкія").
Захисники: Саєд Махді Бакер, Хамад Шамсан, Алі Мадан, Саєд Редха Ісса (усі — "Аль-Ріффа"), Саєд Касем Алаві ("Аль-Халідія"), Ахмед Абдулла ("Аль-Наджма"), Ахмед Набіль ("Манама"), Абдулла Аль-Хаза ("Іст-Ріффа").
Півзахисники: Алі Харам, Джассім Аль-Шейх, Мохамед Джассім Мархун, Каміль Аль-Асвад, Хаза Алі (усі — "Аль-Ріффа"), Джассім Халіф ("Аль-Будая"), Махді Аль-Хумайдан ("Аль-Ахлі"), Саєд Дхія Саєд ("Аль-Наср", Кувейт).
Нападники: Саєд Хашим Ісса ("Аль-Ріффа"), Мохамед Аль-Румаїхі ("Іст-Ріффа"), Махді Абд Аль-Джаббар ("Манама"), Аббас Аль-Асфур ("Аль-Шабаб").
Доповнення
Збірна Бахрейну планує провести перед матчем із "синьо-жовтими" три тренування на ОСК "Металіст". Товариський поєдинок між збірними України та Бахрейну відбудеться 23 травня в Харкові (початок — о 21:00).