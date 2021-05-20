Футбол: збірна Бахрейну оголосила заявку на поєдинок із Україною

Деталі

Збірна Бахрейну вирушила в Україну на товариський поєдинок проти підопічних Андрія Шевченка. Про це повідомляє офіційний сайт футбольної асоціації країни.

Португальський наставник бахрейнців Еліу Соуза запросив для участі в матчі 23-х гравців:

Воротарі: Ібрагім Лутфалла ("Аль-Халідія"), Саєд Шуббар Алаві ("Аль-Ріффа"), Мохамед Ахмед Мархун ("Малкія").

Захисники: Саєд Махді Бакер, Хамад Шамсан, Алі Мадан, Саєд Редха Ісса (усі — "Аль-Ріффа"), Саєд Касем Алаві ("Аль-Халідія"), Ахмед Абдулла ("Аль-Наджма"), Ахмед Набіль ("Манама"), Абдулла Аль-Хаза ("Іст-Ріффа").

Півзахисники: Алі Харам, Джассім Аль-Шейх, Мохамед Джассім Мархун, Каміль Аль-Асвад, Хаза Алі (усі — "Аль-Ріффа"), Джассім Халіф ("Аль-Будая"), Махді Аль-Хумайдан ("Аль-Ахлі"), Саєд Дхія Саєд ("Аль-Наср", Кувейт).

Нападники: Саєд Хашим Ісса ("Аль-Ріффа"), Мохамед Аль-Румаїхі ("Іст-Ріффа"), Махді Абд Аль-Джаббар ("Манама"), Аббас Аль-Асфур ("Аль-Шабаб").

Доповнення

Збірна Бахрейну планує провести перед матчем із "синьо-жовтими" три тренування на ОСК "Металіст". Товариський поєдинок між збірними України та Бахрейну відбудеться 23 травня в Харкові (початок — о 21:00).