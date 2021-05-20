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Футбол: сборная Бахрейна объявила заявку на поединок с Украиной

Киев • УНН

 • 15278 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Главный тренер сборной Бахрейна обнародовал имена игроков, которые прибудут в Украину на товарищеский матч с нашей национальной командой. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Футбол: сборная Бахрейна объявила заявку на поединок с Украиной

Детали

Сборная Бахрейна отправилась в Украину на товарищеский поединок против подопечных Андрея Шевченко. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.

Португальский наставник бахрейнцев Элиу Соуза пригласил для участия в матче 23-х игроков:

Вратари: Ибрагим Лутфалла ("Аль-Халидия"), Сайед Шуббар Алави ("Аль-Риффа"), Мохамед Ахмед Мархун ("Малкия").

Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсани, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все - "Аль-Риффа"), Сайед Касем Алави ("Аль-Халидия"), Ахмед Абдулла ("Аль-Наджма"), Ахмед Набиль ("Манама"), Абдулла Аль-Хаза ("Ист-Риффа").

Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохамед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все - "Аль-Риффа"), Джассим Халиф ("Аль-Будая"), Махди Аль-Хумайдан ("Аль-Ахли"), Сайед Дхия Сайед ("Аль-Наср", Кувейт).

Нападающие: Сайед Хашим Исса ("Аль-Риффа"), Мохамед Аль-Румаихи ("Ист-Риффа"), Махди Абд аль-Джаббар ("Манама"), Аббас Аль-Асфур ("Аль-Шабаб").

Дополнение

Сборная Бахрейна планирует провести перед матчем с "сине-желтыми" три тренировки на ОСК "Металлист". Товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове (начало - в 21:00).

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