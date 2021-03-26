Футбол: "Минай" оголосив ім'я нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Головним тренером ФК "Минай" обрано колишнього помічника Василя Кобіна – Миколу Цимбала, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Деталі
Відповідне рішення прийняло керівництво клубу. Цимбал готуватиме команду до 20 туру УПЛ з ковалівським “Колосом” та іншим поєдинкам.
Цимбал працює у команді з 2019-го. Останній рік він виконував функції̈ помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію, протягом останніх років навчався у найкращих українських тренерів.
Зауважимо, що 27 березня, “минайці” відправляться в Угорщину, де зіграє товариський матч з угорською “Кішвардою”.
Що передувало цьому
Раніше керівництво “Минаю” звільнило з посади Василя Кобіна.