Подав у відставку: клуб УПЛ втратив тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. ФК “Минай” повідомив про зміни у тренерському штабі — головний наставник команди Василь Кобін подав у відставку, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Деталі
Цього тижня відбулася зустріч президента клубу Валерія Пересоляка з головним тренером Василем Кобіним. За підсумками зустрічі було прийнято спільне рішення припинити співпрацю за згодою сторін.
У якості головного тренера клубу Кобін провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та вивів їх у 1/2 фіналу Кубку України, здобув перші перемоги в УПЛ.
Примітно, що наразі невідомо ім’я фахівця, який буде готувати команду до матчу чергового туру з УПЛ з ковалівським “Колосом”.
Доповнення
Наразі “Минай” (після 18 турів) займає передостаннє 13-те місце — 14 очок.