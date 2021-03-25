Подав у відставку: клуб УПЛ втратив тренера

Деталі

Цього тижня відбулася зустріч президента клубу Валерія Пересоляка з головним тренером Василем Кобіним. За підсумками зустрічі було прийнято спільне рішення припинити співпрацю за згодою сторін.

У якості головного тренера клубу Кобін провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та вивів їх у 1/2 фіналу Кубку України, здобув перші перемоги в УПЛ.

Примітно, що наразі невідомо ім’я фахівця, який буде готувати команду до матчу чергового туру з УПЛ з ковалівським “Колосом”.

Доповнення

Наразі “Минай” (після 18 турів) займає передостаннє 13-те місце — 14 очок.