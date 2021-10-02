Футбол: екстренер “Маріуполя” очолив одного з лідерів Першої ліги

Що відомо

У тренерський штаб Олександра Бабича в ФК “Кривбас” також увійшли Олександр Лавренцов (тренер), Володимир Белаков (тренер), Артем Філімонов (тренер), Олександр Малахов (тренер-аналітик).

Деталі

Тренерську кар’єру Бабич розпочав у одеському “Чорноморці”, який очолював з 2014 по 2017 роки, з 2017 по 2020 працював головним тренером ФК “Маріуполь”.

Бабич у якості футболіста з 1997 по 2012 рік захищав кольори таких клубів як “Дніпро”, “Металіст”, “Чорноморець”, інші.

Доповнення

“Кривбас” із 21 пунктом після 11-ти матчі йде другим у таблиці Першої ліги України.