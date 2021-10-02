Футбол: екстренер "Мариуполя" возглавил один из лидеров Первой лиги

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Новым главным тренером криворожского ФК “Кривбасс” официально стал 42-летний специалист Александр Бабич. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

Что известно

В тренерский штаб Александра Бабича в ФК "Кривбасс" также вошли Александр Лавренцов (тренер), Владимир Белаков (тренер), Артем Филимонов (тренер), Александр Малахов (тренер-аналитик).

Детали

Тренерскую карьеру Бабич начал в одесском "Черноморце", который возглавлял с 2014 по 2017 годы, с 2017 по 2020 работал главным тренером ФК "Мариуполь".

Бабич в качестве футболиста с 1997 по 2012 год защищал цвета таких клубов как "Днепр", "Металлист", "Черноморец", другие.

Дополнение

"Кривбасс" с 21 пунктом после 11-ти матче идет вторым в таблице Первой лиги Украины.

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