Футбол: екстренер "Мариуполя" возглавил один из лидеров Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Новым главным тренером криворожского ФК “Кривбасс” официально стал 42-летний специалист Александр Бабич. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
Что известно
В тренерский штаб Александра Бабича в ФК "Кривбасс" также вошли Александр Лавренцов (тренер), Владимир Белаков (тренер), Артем Филимонов (тренер), Александр Малахов (тренер-аналитик).
Детали
Тренерскую карьеру Бабич начал в одесском "Черноморце", который возглавлял с 2014 по 2017 годы, с 2017 по 2020 работал главным тренером ФК "Мариуполь".
Бабич в качестве футболиста с 1997 по 2012 год защищал цвета таких клубов как "Днепр", "Металлист", "Черноморец", другие.
Дополнение
"Кривбасс" с 21 пунктом после 11-ти матче идет вторым в таблице Первой лиги Украины.