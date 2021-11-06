Футбол: "Чорноморець" обіграв "Рух" у матчі з сімома голами

Деталі

“Моряки” у першому таймі змогли забити двічі. На 30-ій хвилині Паньків парирував удар Авагімяна з близької відстані, але першим на добиванні був Владислав Ванат. А на 39-ій хвилині Авагімяну вдався чудовий удар з-за меж штрафного майданчику — м’яч залетів у дальній кут воріт — 0:2. Вже на 57-ій “жовто-чорні” пропустили втретє — Цитаішвілі влучно пробив здалеку.

За 12-ть хвилин “жовто-чорні” створили фантастичний камбек, який подарував сподівання на переможний результат. На 67-ій “рухівці” заробили небезпечний стандарт біля штрафного майданчика “Чорноморця”, а Мартинюк сильно пробив у кут воріт — 1:3.

Вже через кілька хвилин одеситів після удару Сича врятувала поперечка. А на 70-ій хвилині Федорчуку вдався шикарний удар — м’яч залетів у дальній верхній кут воріт Кучерука — 2:3. На 79-ій Валерій оформив дубль і зрівняв рахунок у матчі — 3:3.

Львів’яни пішли вперед і наразились на контратаку, в якій пропустили четвертий гол. У підсумку 3:4.

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