Футбол: "Черноморец" обыграл "Рух" в матче с семью голами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Одесский "Черноморец" праздновал домашнюю победу над "Рухом" в баталии 14 тура чемпионата Украины по футболу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "моряков".
Детали
“Моряки” в первом тайме смогли забить дважды. На 30-й минуте Панькив парировал удар Авагимяна с близкого расстояния, но первым на добивании был Владислав Ванат. А на 39-й минуте Авагімяну удался великолепный удар из-за пределов штрафной — мяч залетел в дальний угол ворот — 0:2. Уже на 57-й “желто-черные” пропустили в третий раз — Цитаишвили точно пробил издалека.
За 12-т минут “желто-черные” создали фантастический камбэк, подаривший надежду на победный результат. На 67-й “руховцы” заработали опасный стандарт у штрафной “Черноморца”, а Мартынюк сильно пробил в угол ворот— 1:3.
Уже через несколько минут одесситов после удара Сыча спасла перекладина. А на 70-й минуте Федорчуку удался шикарный удар — мяч залетел в дальний верхний угол ворот Кучерука — 2:3. На 79-й Валерий оформил дубль и сравнял счет в матче— 3:3.
Львовяне пошли вперед и столкнулись на контратаку, в которой пропустили четвертый гол. В итоге 3:4.
Напомним
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