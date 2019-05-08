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ФСБ затримала в окупованому Криму організаторів мережі підпільних казино

ФСБ затримала в окупованому Криму організаторів мережі підпільних казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В окупованому Криму російськими органами припинено діяльність мережі підпільних казино. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"15 осіб затримано, які незаконно організували і проводили азартні ігри з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж", - йдеться в повідомленні прес-служби УФСБ в окупованому Криму. Вони діяли в Керчі.

Як відзначили в ФСБ, зловмисники використовували програмні можливості онлайн-казино, сервер якого розташований в США. За їх місцем проживання і роботи, а також в незаконних гральних залах вилучені бухгалтерія, сервери з відеозаписами роботи казино, комп'ютерна техніка, гроші.

Порушено кримінальну справу про незаконну організацію та проведення азартних ігор, скоєних організованою групою за попередньою змовою (ч. 3 ст. 171.2 КК РФ).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України ліквідували в Києві нелегальний гральний онлайн-бізнес, який належав громадянам Росії, та використовувався у тому числі для фінансування терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

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