ФСБ задержала в оккупированном Крыму организаторов сети подпольных казино
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В оккупированном Крыму российскими органами пресечена деятельность сети подпольных казино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"15 человек задержаны, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ в оккупированном Крыму. Они действовали в Керчи.
Как отметили в ФСБ, злоумышленники использовали программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен в США. По их месту жительства и работы, а также в незаконных игорных залах изъяты бухгалтерия, серверы с видеозаписями работы казино, компьютерная техника, деньги.
Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался в том числе для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".