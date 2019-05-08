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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59065 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87044 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102548 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125870 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112382 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130194 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ФСБ задержала в оккупированном Крыму организаторов сети подпольных казино

ФСБ задержала в оккупированном Крыму организаторов сети подпольных казино

Киев  •  УНН

 • 7685 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В оккупированном Крыму российскими органами пресечена деятельность сети подпольных казино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"15 человек задержаны, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ в оккупированном Крыму. Они действовали в Керчи.

Как отметили в ФСБ, злоумышленники использовали программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен в США. По их месту жительства и работы, а также в незаконных игорных залах изъяты бухгалтерия, серверы с видеозаписями работы казино, компьютерная техника, деньги.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался в том числе для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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