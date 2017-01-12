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ФСБ затримала у Криму дружину активіста Українського культурного центру – ЗМІ

ФСБ затримала у Криму дружину активіста Українського культурного центру – ЗМІ

Київ • УНН

 • 7927 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Співробітники ФСБ Росії затримали активіста Українського культурного центру Криму Андрія Виноградова та його дружину Наталю, пише "Крим.Реалії" з посиланням на Кримську правозахисну групу, передає УНН.

“Як стало відомо Кримській правозахисній групі, в Сімферополі, в будинку сім’ї Виноградових вранці, 12 січня, силовики провели обшук і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Після обшуку обох Виноградових відвезли в “Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі”, — йдеться в повідомленні правозахисної групи, яку цитує видання.

За інформацією, о 14:00 дружину Виноградова Наталю співробітники спецслужб відпустили додому, при цьому вони взяли у жінки “розписку про нерозголошення інформації”.

До цього активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін повідомив про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.

У коментарі ЗМІ Леонід Кузьмін зазначив, що дізнався про те, що трапилося від самого А.Виноградова.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ на даний момент немає.

Нагадаємо, в анексованому Криму повідомили про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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