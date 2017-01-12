ФСБ затримала у Криму дружину активіста Українського культурного центру – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Співробітники ФСБ Росії затримали активіста Українського культурного центру Криму Андрія Виноградова та його дружину Наталю, пише "Крим.Реалії" з посиланням на Кримську правозахисну групу, передає УНН.
“Як стало відомо Кримській правозахисній групі, в Сімферополі, в будинку сім’ї Виноградових вранці, 12 січня, силовики провели обшук і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Після обшуку обох Виноградових відвезли в “Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі”, — йдеться в повідомленні правозахисної групи, яку цитує видання.
За інформацією, о 14:00 дружину Виноградова Наталю співробітники спецслужб відпустили додому, при цьому вони взяли у жінки “розписку про нерозголошення інформації”.
До цього активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін повідомив про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.
У коментарі ЗМІ Леонід Кузьмін зазначив, що дізнався про те, що трапилося від самого А.Виноградова.
Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ на даний момент немає.
Нагадаємо, в анексованому Криму повідомили про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.