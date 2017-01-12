ФСБ задержала в Крыму жену активиста Украинского культурного центра - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сотрудники ФСБ России задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Андрея Виноградова и его жену Наталью, пишет " Крим.Реалии " со ссылкой на Крымскую правозащитную группу, передает УНН.
"Как стало известно Крымской правозащитной группе, в Симферополе, в доме семьи Виноградовых утром, 12 января, силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. После обыска обоих Виноградовых отвезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в сообщении правозащитной группы, которую цитирует издание.
По информации, в 14:00 жену Виноградова Наталью сотрудники спецслужб отпустили домой, при этом они взяли у женщины "расписку о неразглашении информации".
До этого активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин сообщил о задержании силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.
В комментарии СМИ Леонид Кузьмин отметил, что узнал о случившемся от самого А.Виноградова.
Официального подтверждения этой информации со стороны российского ФСБ на данный момент нет.
Напомним, в аннексированном Крыму сообщили о задержании силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.