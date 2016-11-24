ФСБ РФ опублікувала відео затримання ймовірного "українського шпигуна"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. ФСБ Росії в четвер опублікувала відео затримання в Севастополі нібито колишнього співробітника штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка, який, за даними російського слідства, "за завданням Міноборони України збирав відомості про діяльність флоту", передає УНН з посиланням на РИА Новости.
На кадрах відеозапису видно, як оперативники ФСБ виводять, як повідомляється, Л.Пархоменка з автомобіля і потім допитують. Звук на відео заглушений.
Раніше ФСБ РФ повідомляла, що Л.Пархоменко збирав і передавав іноземній спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю. За статтею про державну зраду Л.Пархоменку загрожує до 20 років ув'язнення.