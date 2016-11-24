ФСБ РФ опубликовала видео задержания вероятного "украинского шпиона"

На кадрах видеозаписи видно, как оперативники ФСБ выводят, как сообщается, Л.Пархоменко из автомобиля и затем допрашивают. Звук на видео заглушен.

Ранее ФСБ РФ сообщала, что Л.Пархоменко собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну. По статье о государственной измене Л.Пархоменко грозит до 20 лет заключения.