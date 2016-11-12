ФСБ арештувала 10 підозрюваних у підготовці терактів у Москві і Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Федеральна служба безпеки Росії оголосила про затримання групи громадян країн Центральної Азії, які планували здійснити серію терактів в Москві і Санкт-Петербурзі, передає УНН з посиланням на ВВС.
"У результаті проведених 12 листопада оперативно-розшукових заходів і слідчих дій в Москві і Санкт-Петербурзі затримано 10 терористів. У них виявлено та вилучено чотири саморобні вибухові пристрої великої потужності", - повідомили у ФСБ РФ.
За даними російського відомства, у них виявлено та вилучено чотири саморобні вибухові пристрої великої потужності, начинених елементами ураження, вогнепальна зброя, боєприпаси, а також засоби зв'язку.
У процесі цієї операції співробітники ФСБ і МВС Росії перебували в контакті зі спецслужбами Таджикистану і Киргизстану.
Повідомляється також, що затримані зізналися в зв'язках з лідерами угруповання "Ісламська держава".