ФСБ арестовала 10 подозреваемых в подготовке терактов в Москве и Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Федеральная служба безопасности России объявила о задержании группы граждан стран Центральной Азии, которые планировали осуществить серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"В результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт-Петербурге задержаны 10 террористов. У них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности", - сообщили в ФСБ РФ.
По данным российского ведомства, у них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.
В процессе этой операции сотрудники ФСБ и МВД России находились в контакте со спецслужбами Таджикистана и Кыргызстана.
Сообщается также, что задержанные признались в связях с лидерами группировки "Исламское государство".