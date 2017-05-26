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ФРН виділила ще 500 тис. євро на інформування про небезпеку мін на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Німеччина надає ЮНІСЕФ додаткові 500 тис. євро, щоб інформувати населення сходу України про захист від мін і бойових засобів, довівши таким чином кількість допомоги за проектом до 1,5 млн євро, передає УНН з посиланням на посольство ФРН в Україні.

ФРН виділила ще 500 тис. євро на інформування про небезпеку мін на Донбасі

"Федеральний уряд Німеччини, виділивши додатково 500 тисяч євро, надає сприяння проекту ЮНІСЕФ "Mine-Risk-Education", який проводиться в Україні у 2017 році з метою інформування про небезпеки від мін і решток бойових засобів", - йдеться у повідомленні.

У 2015 і 2016 роках Німеччина вже надала підтримку проекту ЮНІСЕФ загалом на суму 1 млн євро, додали у німецькому диппредставництві.

"Проект, який слугує запобіганню життєво небезпечним нещасним випадкам, пов'язаними з мінами, рештками бойових засобів і розтяжками, створює для ЮНІСЕФ можливість надати, насамперед, дітям, молодим людям та їхнім родинам вздовж контактної лінії у конфліктних регіонах на Сході України інформацію про способи поведінки, які можуть урятувати життя. Роз'яснювальна кампанія провадиться мобільними командами ЮНІСЕФ у районах Донецької та Луганської областей. Свої заходи ЮНІСЕФ ретельно узгоджує з державними органами України, наприклад, з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством освіти і науки України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ вирішив передати 8 екскаваторів на Донбас для покращення доступу до води.

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