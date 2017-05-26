ФРГ выделила еще 500 тыс. евро на информирование об опасности мин на Донбассе

"Федеральное правительство Германии, выделив дополнительно 500 тыс. евро, оказывает содействие проекта ЮНИСЕФ "Mine-Risk-Education", который проводится в Украине в 2017 году с целью информирования об опасностях от мин и остатков боевых средств", - говорится в сообщении.

В 2015 и 2016 годах Германия уже оказала поддержку проекту ЮНИСЕФ в целом на сумму 1 млн евро, добавили в немецком диппредставительстве.

"Проект, который служит предотвращению жизненно опасным несчастных случаев, связанных с минами, остатками боевых средств и растяжками, создает для ЮНИСЕФ возможность предоставить, прежде всего, детям, молодым людям и их семьям вдоль контактной линии в конфликтных регионах на Востоке Украины информацию о способах поведения, которые могут спасти жизнь. Разъяснительная кампания производится мобильными командами ЮНИСЕФ в районах Донецкой и Луганской областей. Свои мероприятия ЮНИСЕФ тщательно согласовывает с государственными органами Украины, например, с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерством образования и науки Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ЮНИСЕФ решил передать 8 экскаваторов на Донбасс для улучшения доступа к воде.