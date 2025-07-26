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Французький парламент розгляне законопроєкт щодо нового конституційного статусу Корсики

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Глава уряду Франції Франсуа Байру представить парламенту проєкт поправок до конституції щодо надання Корсиці автономії, ігноруючи пропозиції Державної ради. Цей крок спрямований на збереження довіри між центральною владою та островом після погодження тексту реформи з місцевими представниками.

Французький парламент розгляне законопроєкт щодо нового конституційного статусу Корсики

Глава уряду Франції Франсуа Байру заявив, що представить парламенту новий конституційний проєкт щодо статусу Корсики без урахування пропозицій Державної ради. Проєкт поправок до конституції щодо надання острову "автономії у складі Республіки" буде представлений Раді міністрів у середу. Про це повідомляє France Info, пише УНН.

Я виступаю за дотримання угоди про вихід із кризи, запропонованої президентом та виборними представниками всіх переконань у Корсиканській асамблеї. Якщо ми обіцяли політичний компроміс, ми маємо його дотриматися

- заявив прем'єр-міністр, додавши, що не має бажання долучати до проєкту пропозиції Державної ради.

Остання, згідно із законом, є головним юридичним радником уряду та проводить експертизу майбутніх рішень. Рада запропонувала видалити згадку про "корсиканську спільноту", оскільки вона суперечить принципу "єдиного і неподільного народу Франції", що зафіксовано в Конституції. Також Рада хоче обмежити коло сфер, щодо яких Корсика могла би ухвалювати власні рішення. Зокрема, виключити можливість самостійного регулювання земельних питань та мовної політики.

На думку експертів, Байру вважає, що зміни, які пропонує Державна рада, зруйнують довіру між центральною владою та островом. Упродовж останнього року текст реформи погоджували з президентом Виконавчої ради Корсики Жилем Сімеоні та Асамблеєю Корсики.

Після запровадження змін до Конституції Корсика залишиться "територіальною спільнотою", однак матиме визнаний в Конституції особливий статус та розширені повноваження, які не мають аналогів уконтинентальній частині Франції.

Перегляд Конституції був ініційований у 2022 році Жеральдом Дарманеном, тодішнім міністром внутрішніх справ, на прохання президента Еммануеля Макрона, щоб покласти край на острові насильству, спричиненому смертю у в'язниці Івана Колонни. Цей активіст виступав за незалежність острова.

Нагадаємо

Нова Каледонія, острівний регіон у Тихому океані, досягла домовленості з Францією про розширення автономії, отримавши статус "держави, інтегрованої до складу Франції". Це рішення стало результатом десятиденних переговорів між французьким урядом, каледонськими сепаратистами та лоялістами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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