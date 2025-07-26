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Французский парламент рассмотрит законопроект о новом конституционном статусе Корсики

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Глава правительства Франции Франсуа Байру представит парламенту проект поправок к конституции относительно предоставления Корсике автономии, игнорируя предложения Государственного совета. Этот шаг направлен на сохранение доверия между центральной властью и островом после согласования текста реформы с местными представителями.

Французский парламент рассмотрит законопроект о новом конституционном статусе Корсики

Глава правительства Франции Франсуа Байру заявил, что представит парламенту новый конституционный проект по статусу Корсики без учета предложений Государственного совета. Проект поправок к конституции о предоставлении острову "автономии в составе Республики" будет представлен Совету министров в среду. Об этом сообщает France Info, пишет УНН.

Я выступаю за соблюдение соглашения о выходе из кризиса, предложенного президентом и выборными представителями всех убеждений в Корсиканской ассамблее. Если мы обещали политический компромисс, мы должны его соблюсти

- заявил премьер-министр, добавив, что не имеет желания включать в проект предложения Государственного совета.

Последняя, согласно закону, является главным юридическим советником правительства и проводит экспертизу будущих решений. Совет предложил удалить упоминание о "корсиканском сообществе", поскольку оно противоречит принципу "единого и неделимого народа Франции", что зафиксировано в Конституции. Также Совет хочет ограничить круг сфер, по которым Корсика могла бы принимать собственные решения. В частности, исключить возможность самостоятельного регулирования земельных вопросов и языковой политики.

По мнению экспертов, Байру считает, что изменения, предлагаемые Государственным советом, разрушат доверие между центральной властью и островом. В течение последнего года текст реформы согласовывали с президентом Исполнительного совета Корсики Жилем Симеони и Ассамблеей Корсики.

После введения изменений в Конституцию Корсика останется "территориальным сообществом", однако будет иметь признанный в Конституции особый статус и расширенные полномочия, не имеющие аналогов в континентальной части Франции.

Пересмотр Конституции был инициирован в 2022 году Жеральдом Дарманеном, тогдашним министром внутренних дел, по просьбе президента Эммануэля Макрона, чтобы положить конец на острове насилию, вызванному смертью в тюрьме Ивана Колонны. Этот активист выступал за независимость острова.

Напомним

Новая Каледония, островной регион в Тихом океане, достигла договоренности с Францией о расширении автономии, получив статус "государства, интегрированного в состав Франции". Это решение стало результатом десятидневных переговоров между французским правительством, каледонскими сепаратистами и лоялистами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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