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У світі з'явиться нова держава: Нова Каледонія отримає часткову незалежність від Франції

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Нова Каледонія, острівний регіон у Тихому океані, досягла домовленості з Францією про розширення автономії, отримавши статус "держави, інтегрованої до складу Франції". Це рішення стало результатом десятиденних переговорів між французьким урядом, каледонськими сепаратистами та лоялістами.

У світі з'явиться нова держава: Нова Каледонія отримає часткову незалежність від Франції

У світі з’явиться нова держава. Острівний регіон Нова Каледонія в західній частині Тихого океану домігся розширення своєї автономії, при цьому він залишиться під протекторатом Франції, повідомляє Le Parisien, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що останній раунд переговорів між центральним урядом Франції та основними політичними силами Нової Каледонії тривав 10 днів і закінчився домовленістю між урядом Франції, каледонськими сепаратистами, які прагнуть повної незалежності, і каледонськими лоялістами, які хочуть залишитися частиною Франції.

Новій Каледонії буде надано статус "sui generis" ("особливий" - ред.), що ознаменує "нову главу в історії архіпелагу". Іншими словами, Нова Каледонія стане "державою, інтегрованою до складу Франції". ... Це формулювання достатньо розпливчасте, щоб створити "справжній головний біль конституціоналістам" і влаштувати всіх учасників

- цитує видання власне джерело, знайоме з процесом.

Іншими словами, пояснює автор, Нова Каледонія стане "державою, інтегрованою до складу Франції" - тобто не буде ані "заморською територією Франції", ані незалежною державою у повній мірі.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон уже привітав учасників переговорів із досягненням домовленості.

Після більш ніж десяти днів обговорень обрані посадовці та представники уряду Нової Каледонії досягли історичної угоди. Дякую державному міністру, міністру заморських відносин Франції Мануелю Вальсу та переговірникам. ... Настав час для поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього

- написав Макрон у соцмережі Х.

Макрон назвав заворушення в Новій Каледонії безпрецедентними: залишає тут 3000 французьких військових23.05.24, 13:57 • 16644 перегляди

Довідка

Нова Каледонія - це заморська територія Франції, яка знаходиться в південно-західній частині Тихого океану, приблизно за 1200 км на схід від Австралії. Архіпелаг має значну автономію, власний уряд і парламент, але залишається під суверенітетом Франції.

Населення Нової Каледонії становить близько 275 тисяч осіб і складається як з європейців (здебільшого французів), так і з корінного народу канаків (приблизно 40%), який зберігає окрему ідентичність.

У травні 2024 року через спробу Парижа змінити виборчі правила в Новій Каледонії спалахнули масштабні протести й заворушення. Плани надати право голосу французам, що проживали на островах понад 10 років, викликали обурення серед канаків. Після сутичок, підпалів, розграбувань та запровадження комендантської години влада оголосила надзвичайний стан, і тисячі людей були заарештовані, при цьому загинуло понад десять протестувальників і правоохоронців.

У червні 2024 року затримали лідера руху за незалежність Христіана Тейна та інших активістів, які були етаповані до Франції, що викликало нову хвилю протестів із підпалами поліцейських дільниць і пожежами. Після цих подій Франція оголосила про призупинення виборчої реформи в Новій Каледонії.

У січні 2025 року парламент Нової Каледонії обрав нового профранцузького президента. Альсид Понга пообіцяв спрямувати зусилля на відновлення політичної стабільності - зокрема розпочав переговори із прихильниками повної незалежності архіпелагу.

Франція скасовує надзвичайний стан у враженій заворушеннями Новій Каледонії27.05.24, 10:40 • 23055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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