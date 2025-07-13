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В мире появится новое государство: Новая Каледония получит частичную независимость от Франции

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Новая Каледония, островной регион в Тихом океане, достигла договоренности с Францией о расширении автономии, получив статус «государства, интегрированного в состав Франции». Это решение стало результатом десятидневных переговоров между французским правительством, каледонскими сепаратистами и лоялистами.

В мире появится новое государство: Новая Каледония получит частичную независимость от Франции

В мире появится новое государство. Островной регион Новая Каледония в западной части Тихого океана добился расширения своей автономии, при этом он останется под протекторатом Франции, сообщает Le Parisien, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что последний раунд переговоров между центральным правительством Франции и основными политическими силами Новой Каледонии длился 10 дней и закончился договоренностью между правительством Франции, каледонскими сепаратистами, стремящимися к полной независимости, и каледонскими лоялистами, которые хотят остаться частью Франции.

Новой Каледонии будет предоставлен статус "sui generis" ("особый" - ред.), что ознаменует "новую главу в истории архипелага". Иными словами, Новая Каледония станет "государством, интегрированным в состав Франции". ... Эта формулировка достаточно расплывчата, чтобы создать "настоящую головную боль конституционалистам" и устроить всех участников

- цитирует издание собственный источник, знакомый с процессом.

Иными словами, объясняет автор, Новая Каледония станет "государством, интегрированным в состав Франции" - то есть не будет ни "заморской территорией Франции", ни независимым государством в полной мере.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон уже поздравил участников переговоров с достижением договоренности.

После более чем десяти дней обсуждений избранные должностные лица и представители правительства Новой Каледонии достигли исторического соглашения. Благодарю государственного министра, министра заморских территорий Франции Мануэля Вальса и переговорщиков. ... Настало время для уважения, стабильности и объединения доброй воли для построения общего будущего

- написал Макрон в соцсети Х.

Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных23.05.24, 13:57 • 16644 просмотра

Справка

Новая Каледония - это заморская территория Франции, которая находится в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1200 км к востоку от Австралии. Архипелаг имеет значительную автономию, собственное правительство и парламент, но остается под суверенитетом Франции.

Население Новой Каледонии составляет около 275 тысяч человек и состоит как из европейцев (в основном французов), так и из коренного народа канаков (примерно 40%), который сохраняет отдельную идентичность.

В мае 2024 года из-за попытки Парижа изменить избирательные правила в Новой Каледонии вспыхнули масштабные протесты и беспорядки. Планы предоставить право голоса французам, проживавшим на островах более 10 лет, вызвали возмущение среди канаков. После столкновений, поджогов, разграблений и введения комендантского часа власти объявили чрезвычайное положение, и тысячи людей были арестованы, при этом погибло более десяти протестующих и правоохранителей.

В июне 2024 года задержали лидера движения за независимость Христиана Тейна и других активистов, которые были этапированы во Францию, что вызвало новую волну протестов с поджогами полицейских участков и пожарами. После этих событий Франция объявила о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.

В январе 2025 года парламент Новой Каледонии избрал нового профранцузского президента. Альсид Понга пообещал направить усилия на восстановление политической стабильности - в частности, начал переговоры со сторонниками полной независимости архипелага.

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии27.05.24, 10:40 • 23055 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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