Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал беспорядки на заморской территории Франции в Тихоокеанском регионе Новая Каледония "беспрецедентным повстанческим движением", приближения которого никто не предвидел, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Во время осмотра штаб-квартиры полиции в столице Нумеа в четверг он сказал, что ближайшие дни и недели будут тяжелыми, но Париж "будет идти до конца", чтобы восстановить спокойствие.

Шесть человек, в том числе два полицейских, были убиты и сотни ранены в результате беспорядков, ограблений и поджогов, вызванных спорной избирательной реформой.

Новая Каледония, группа островов между Австралией и Фиджи, является территорией Франции с 19 века. Напряженность в отношениях между центральным правительством в Париже и коренными канаками, которые составляют около 40% населения крошечного архипелага, в течение некоторого времени была высокой, указывает издание.

Канакские протестующие опасаются, что новый закон, который дает право голоса французским жителям, которые там проживают более 10 лет, ослабит влияние коренного населения.

Насилие, начавшееся 13 мая, является крупнейшими беспорядками, наблюдавшимися здесь с 1980-х годов.

Было введено чрезвычайное положение, и президент Макрон заявил, что 3000 военнослужащих, переброшенных из Франции, останутся - даже во время летних Олимпийских игр в Париже, если это потребуется.

Прибыв в Нумеа после 24-часового перелета из Парижа, президент Макрон заявил, что хочет возвращения мира, спокойствия и безопасности "как можно быстрее".

"Это абсолютный приоритет", - сказал французский лидер.

Он выразил уважение жертвам беспорядков и встретился с местными политическими и деловыми лидерами.

На саммите присутствовали, как описывает издание, "лидеры сепаратистов", которые заранее заявили, что надеются, что это сможет "вдохнуть новую жизнь" в переговоры с Францией.

Макрон признал, что наиболее деликатным разговором был разговор о политике и о будущем Новой Каледонии, сообщает издание, добавив, что ему предстоит огромная работа.

С момента начала насилия 13 мая полиция задержала 269 человек, а в Новой Каледонии сейчас действует чрезвычайное положение.

Но Макрон намекнул, что режим чрезвычайного положения может быть отменен в ближайшие дни, заявив: "Лично я считаю, что чрезвычайное положение не следует продлевать".

Дополнение

Население Новой Каледонии составляет около 300 000 человек, в том числе 112 000 коренных канаков.

Согласно Нумейскому соглашению 1998 года Франция согласилась предоставить территории большую политическую автономию и ограничить голосование на выборах в провинциях и собраниях теми, кто на тот момент проживал там.

С тех пор более 40 000 французских граждан переехали в Новую Каледонию.

На прошлой неделе Национальная ассамблея в Париже предложила предоставить право голоса французам, проживающим на территории в течение 10 лет. Поскольку это требует внесения изменений в Конституцию, эта мера сталкивается с дальнейшими препятствиями.

Нумейское соглашение позволило провести три референдума о будущем страны. Независимость была отвергнута во всех случаях.