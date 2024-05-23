Макрон назвав заворушення в Новій Каледонії безпрецедентними: залишає тут 3000 французьких військових

Президент Франції Еммануель Макрон назвав заворушення на заморській території Франції у Тихоокеанському регіоні Нова Каледонія "безпрецедентним повстанським рухом", наближення якого ніхто не передбачав, пише УНН з посиланням на BBC.

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Під час огляду штаб-квартири поліції у столиці Нумеа у четвер він сказав, що найближчі дні й тижні будуть важкими, але Париж "йтиме до кінця", щоб відновити спокій.

Шестеро людей, у тому числі двох поліцейських, було вбито і сотні поранено внаслідок заворушень, пограбувань і підпалів, викликаних спірною виборчою реформою.

Нова Каледонія, група островів між Австралією та Фіджі, є територією Франції з 19 століття. Напруженість у відносинах між центральним урядом у Парижі та корінними канаками, які становлять близько 40% населення крихітного архіпелагу, протягом деякого часу була високою, вказує видання.

Канакські протестуючі побоюються, що новий закон, який дає право голосу французьким жителям, які там проживають понад 10 років, послабить вплив корінного населення.

Насильство, що почалося 13 травня, є найбільшими заворушеннями, що спостерігалися тут з 1980-х років.

Було введено надзвичайний стан, і президент Макрон заявив, що 3000 військовослужбовців, перекинутих із Франції, залишаться - навіть під час літніх Олімпійських ігор у Парижі, якщо це буде потрібно.

Прибувши до Нумеа після 24-годинного перельоту з Парижа, президент Макрон заявив, що хоче повернення миру, спокою та безпеки "якнайшвидше".

"Це абсолютний пріоритет", - сказав французький лідер.

Він висловив повагу жертвам заворушень та зустрівся з місцевими політичними та діловими лідерами.

На саміті були присутні, як описує видання, "лідери сепаратистів", які наперед заявили, що сподіваються, що це зможе "вдихнути нове життя" у переговори з Францією.

Макрон визнав, що найбільш делікатною розмовою була розмова про політику і про майбутнє Нової Каледонії, повідомляє видання, додавши, що він має величезну роботу.

З моменту початку насильства 13 травня поліція затримала 269 осіб, а в Новій Каледонії нині діє надзвичайний стан.

Але Макрон натякнув, що режим надзвичайного стану може бути скасований найближчими днями, заявивши: "Особисто я вважаю, що надзвичайний стан не слід продовжувати".

Доповнення

Населення Нової Каледонії становить близько 300 000 осіб, у тому числі 112 000 корінних канаків.

Відповідно до Нумейської угоди 1998 року Франція погодилася надати території велику політичну автономію та обмежити голосування на виборах у провінціях та зборах тими, хто на той момент проживав там.

З того часу понад 40 000 французьких громадян переїхали до Нової Каледонії.

Минулого тижня Національна асамблея в Парижі запропонувала надати право голосу французам, які проживають на території протягом 10 років. Оскільки це вимагає внесення змін до Конституції, цей захід стикається з подальшими перешкодами.

Нумейська угода дозволила провести три референдуми щодо майбутнього країни. Незалежність була відкинута у всіх випадках.