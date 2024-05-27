ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 07:40  •  8010 просмотра

Read in English

Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.

Еще семь мобильных силовых подразделений вскоре прибудут в качестве подкрепления в Новую Каледонию, говорится в заявлении Елисейского дворца в понедельник, а также отмечается, что чрезвычайное положение закончится, как и планировалось, на французской территории в Тихом океане во вторник утром по местному времени, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Чрезвычайное положение закончится в понедельник вечером в 20:00 по Парижу (вторник в 5:00 в Нумеа).

Семь человек были убиты, сотни арестованы, а большое количество зданий и автомобилей разрушено за две недели беспорядков, вызванных спорной избирательной реформой и резким экономическим неравенством между коренным канакским населением и людьми европейского происхождения.

Полиция застрелила мужчину в пятницу вечером на следующий день после визита президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался снизить напряженность.

Прибытие дополнительных 480 жандармов доведет численность французских сил безопасности в Новой Каленонии до примерно 3500 человек.

Решение Макрона не продлевать чрезвычайное положение иллюстрирует желание Парижа начать процесс деэскалации и восстановить условия для диалога, говорится в заявлении.

Основная политическая коалиция, выступающая за независимость, Канакский и Социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) опубликовала в субботу коммюнике, в котором говорится, что приоритетом является ослабление напряженности, а единственным жизнеспособным решением является "политическое и нерепрессивное решение".

В заявлении Франции говорится, что отмена чрезвычайного положения была призвана дать возможность FLNKS провести встречи.

Макрон «напоминает, что снятие блокпостов является необходимым условием для начала конкретных и серьезных переговоров», добавляется в заявлении.

Кристиан Тейн из Группы координации полевых действий (CCAT), которая организовала блокпосты, препятствующие передвижению и поставке продовольствия и медикаментов по всему острову, заявил в пятницу, что они "по-прежнему мобилизованы, мы поддерживаем сопротивление в наших районах, структурированным, организованным способом".

Никаких заявлений о ночном комендантском часе, введенном местными властями Новой Каледонии, сделано не было.

Оператор международного аэропорта Нумеа объявил, что он будет закрыт до 2 июня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
tikhii-okeanТихий океан
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
polshaПольша
Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  16394 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  20795 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  62175 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Эксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  91454 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  112592 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  159811 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  157102 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153959 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161843 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141467 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Новости по теме
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

  •  8010 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

  •  9037 просмотра
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

  •  10847 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  44108 просмотра
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

  •  9360 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  61649 просмотра
Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

  •  9267 просмотра
Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

  •  9525 просмотра
В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

  •  9291 просмотра
Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

  •  12137 просмотра

Популярные

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

  •  95731 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

  •  77539 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

  •  104029 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

  •  98666 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

  •  100899 просмотра

Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  44677 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  62309 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Эксклюзив

  •  91577 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  159821 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  254212 просмотра

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.

Новости Мира •   •  8010 просмотра
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.

Война •   •  9037 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.

Общество •   •  10847 просмотра
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».

Экономика •   •  44108 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.

Война •   •  9360 просмотра
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.

Экономика •   •  61649 просмотра
Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1130 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  9267 просмотра
Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

Украина может получить очередной транш от МВФ объемом более $2,2 млрд после успешного четвертого пересмотра программы расширенного финансирования, что увеличит общий объем полученного финансирования до $7,6 млрд.

Экономика •   •  9525 просмотра
Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Боевики исламистской группировки «Боко Харам» напали на деревню в штате Нигер, Нигерия, убив по меньшей мере 10 человек и похитив 160 других, преимущественно женщин и детей.

Новости Мира •   •  9291 просмотра
В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотника-камикадзе и артиллерии, повредив частное предприятие и жилые дома.

Общество •   •  12137 просмотра
Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома