Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Еще семь мобильных силовых подразделений вскоре прибудут в качестве подкрепления в Новую Каледонию, говорится в заявлении Елисейского дворца в понедельник, а также отмечается, что чрезвычайное положение закончится, как и планировалось, на французской территории в Тихом океане во вторник утром по местному времени, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Чрезвычайное положение закончится в понедельник вечером в 20:00 по Парижу (вторник в 5:00 в Нумеа).

Семь человек были убиты, сотни арестованы, а большое количество зданий и автомобилей разрушено за две недели беспорядков, вызванных спорной избирательной реформой и резким экономическим неравенством между коренным канакским населением и людьми европейского происхождения.

Полиция застрелила мужчину в пятницу вечером на следующий день после визита президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался снизить напряженность.

Прибытие дополнительных 480 жандармов доведет численность французских сил безопасности в Новой Каленонии до примерно 3500 человек.

Решение Макрона не продлевать чрезвычайное положение иллюстрирует желание Парижа начать процесс деэскалации и восстановить условия для диалога, говорится в заявлении.

Основная политическая коалиция, выступающая за независимость, Канакский и Социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) опубликовала в субботу коммюнике, в котором говорится, что приоритетом является ослабление напряженности, а единственным жизнеспособным решением является "политическое и нерепрессивное решение".

В заявлении Франции говорится, что отмена чрезвычайного положения была призвана дать возможность FLNKS провести встречи.

Макрон «напоминает, что снятие блокпостов является необходимым условием для начала конкретных и серьезных переговоров», добавляется в заявлении.

Кристиан Тейн из Группы координации полевых действий (CCAT), которая организовала блокпосты, препятствующие передвижению и поставке продовольствия и медикаментов по всему острову, заявил в пятницу, что они "по-прежнему мобилизованы, мы поддерживаем сопротивление в наших районах, структурированным, организованным способом".

Никаких заявлений о ночном комендантском часе, введенном местными властями Новой Каледонии, сделано не было.

Оператор международного аэропорта Нумеа объявил, что он будет закрыт до 2 июня.