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Франція скасовує надзвичайний стан у враженій заворушеннями Новій Каледонії

Франція скасовує надзвичайний стан у враженій заворушеннями Новій Каледонії

Київ • УНН

 • 23048 перегляди

Ще сім мобільних підрозділів невдовзі прибудуть до Нової Каледонії як підкріплення, а надзвичайний стан завершиться, як і планувалося, у вівторок вранці за місцевим часом, після нещодавніх заворушень, які спричинили сім смертей, сотні арештів і масштабні руйнування.

Ще сім мобільних силових підрозділів невдовзі прибудуть як підкріплення до Нової Каледонії, ідеться у заяві Єлисейського палацу у понеділок, а також зазначається, що надзвичайний стан закінчиться, як і планувалося, на французькій території у Тихому океані у вівторок вранці за місцевим часом, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Надзвичайний стан закінчиться у понеділок увечері о 20:00 за Парижем (вівторок о 5:00 у Нумеа).

Семеро людей було вбито, сотні заарештовано, а велику кількість будівель і автомобілів зруйновано за два тижні заворушень, викликаних спірною виборчою реформою і різкою економічною нерівністю між корінним канакським населенням і людьми європейського походження.

Поліція застрелила чоловіка в п'ятницю ввечері наступного дня після візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який намагався знизити напруженість.

Прибуття додаткових 480 жандармів доведе чисельність французьких сил безпеки у Новій Каленонії до приблизно 3500 осіб.

Рішення Макрона не продовжувати надзвичайний стан ілюструє бажання Парижа розпочати процес деескалації та відновити умови для діалогу, ідеться у заяві.

Основна політична коаліція, яка виступає за незалежність, Канакський та Соціалістичний фронт національного визволення (FLNKS) опублікувала в суботу комюніке, в якому йдеться, що пріоритетом є послаблення напруженості, а єдиним життєздатним рішенням є "політичне та нерепресивне рішення".

У заяві Франції йдеться, що скасування надзвичайного стану було покликане дати можливість FLNKS провести зустрічі.

Макрон "нагадує, що зняття блокпостів є необхідною умовою для початку конкретних та серйозних переговорів", додається у заяві.

Крістіан Тейн з Групи координації польових дій (CCAT), яка організувала блокпости, що перешкоджають пересуванню та постачанню продовольства та медикаментів по всьому острову, заявив у п'ятницю, що вони "як і раніше мобілізовані, ми підтримуємо опір у наших районах, у структурований, організований спосіб".

Жодних заяв про нічну комендантську годину, введену місцевою владою Нової Каледонії, зроблено не було.

Оператор міжнародного аеропорту Нумеа оголосив, що його буде закрито до 2 червня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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