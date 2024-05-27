Франція скасовує надзвичайний стан у враженій заворушеннями Новій Каледонії
Київ • УНН
Ще сім мобільних підрозділів невдовзі прибудуть до Нової Каледонії як підкріплення, а надзвичайний стан завершиться, як і планувалося, у вівторок вранці за місцевим часом, після нещодавніх заворушень, які спричинили сім смертей, сотні арештів і масштабні руйнування.
Ще сім мобільних силових підрозділів невдовзі прибудуть як підкріплення до Нової Каледонії, ідеться у заяві Єлисейського палацу у понеділок, а також зазначається, що надзвичайний стан закінчиться, як і планувалося, на французькій території у Тихому океані у вівторок вранці за місцевим часом, пише УНН з посиланням на France 24.
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Надзвичайний стан закінчиться у понеділок увечері о 20:00 за Парижем (вівторок о 5:00 у Нумеа).
Семеро людей було вбито, сотні заарештовано, а велику кількість будівель і автомобілів зруйновано за два тижні заворушень, викликаних спірною виборчою реформою і різкою економічною нерівністю між корінним канакським населенням і людьми європейського походження.
Поліція застрелила чоловіка в п'ятницю ввечері наступного дня після візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який намагався знизити напруженість.
Прибуття додаткових 480 жандармів доведе чисельність французьких сил безпеки у Новій Каленонії до приблизно 3500 осіб.
Рішення Макрона не продовжувати надзвичайний стан ілюструє бажання Парижа розпочати процес деескалації та відновити умови для діалогу, ідеться у заяві.
Основна політична коаліція, яка виступає за незалежність, Канакський та Соціалістичний фронт національного визволення (FLNKS) опублікувала в суботу комюніке, в якому йдеться, що пріоритетом є послаблення напруженості, а єдиним життєздатним рішенням є "політичне та нерепресивне рішення".
У заяві Франції йдеться, що скасування надзвичайного стану було покликане дати можливість FLNKS провести зустрічі.
Макрон "нагадує, що зняття блокпостів є необхідною умовою для початку конкретних та серйозних переговорів", додається у заяві.
Крістіан Тейн з Групи координації польових дій (CCAT), яка організувала блокпости, що перешкоджають пересуванню та постачанню продовольства та медикаментів по всьому острову, заявив у п'ятницю, що вони "як і раніше мобілізовані, ми підтримуємо опір у наших районах, у структурований, організований спосіб".
Жодних заяв про нічну комендантську годину, введену місцевою владою Нової Каледонії, зроблено не було.
Оператор міжнародного аеропорту Нумеа оголосив, що його буде закрито до 2 червня.