Французький фотограф проектором створив серію лісових портретів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Для того щоб привернути увагу до незаконного нищення лісів в амазонських джунглях Південної Америки, французький фотограф і вуличний художник Філіп Ешару створив проектором серію фотопортретів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Ф.Ешару безпосередньо проектував на ліс фотопортрети представників племені Пайтер (Суруі), що населяють західні регіони Бразилії.
Додамо, що масштаби незаконної вирубки збільшуються, попри спроби уряду Бразилії зупинити таку діяльність.
Як повідомляв УНН, у рамках спец проекту “Руфер” був досліджений найвищий будинок Лівого берегу столиці.