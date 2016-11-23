Французький фотограф проектором створив серію лісових портретів

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Для того щоб привернути увагу до незаконного нищення лісів в амазонських джунглях Південної Америки, французький фотограф і вуличний художник Філіп Ешару створив проектором серію фотопортретів, передає УНН з посиланням на ВВС.