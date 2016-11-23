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Французский фотограф проектором создал серию лесных портретов

Киев • УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Для того чтобы привлечь внимание к незаконному уничтожению лесов в амазонских джунглях Южной Америки, французский фотограф и уличный художник Филипп Эшару создал проектором серию фотопортретов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Французский фотограф проектором создал серию лесных портретов

Ф.Эшару непосредственно проектировал на лес фотопортреты представителей племени Пайтер (Суруи), населяющих западные регионы Бразилии.

Добавим, что масштабы незаконной вырубки увеличиваются, несмотря на попытки правительства Бразилии остановить такую ​​деятельность.

Как сообщал УНН, в рамках спец проекта "Руфер" было исследовано самое высокое здание Левого берега столицы.

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