Франція закликала РФ забезпечити припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Франція звернулась до Росії із закликом використати її вплив на сепаратистів для забезпечення повного дотримання припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в заяві посольства Франції в Україні, передає УНН.
“Ми закликаємо всі сторони повернутися до режиму припинення вогню на період різдвяних свят під час наступного засідання Тристоронньої контактної групи, яке буде проходити у Мінську 20 грудня. Ми, зокрема, закликаємо Росію використати свій вплив на сепаратистів для забезпечення повного дотримання припинення огню”, — йдеться в заяві.
Зокрема, Франція засудила обстріли, які в ніч на 13 грудня у Попасній (Луганська область) піддали небезпеці п’ять спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
“Ми вельми стурбовані відновленням інтенсивності боїв на сході Україні, що з початку грудня спричинило загибель 17 осіб, а 37 отримали поранення”, — зазначено в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Клімкін обговорив з Генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі.