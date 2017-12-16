Франция призвала РФ обеспечить прекращение огня на Донбассе

“Мы призываем все стороны вернуться к режиму прекращения огня на период рождественских праздников во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы, которое будет проходить в Минске 20 декабря. Мы, в частности, призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов для обеспечения полного соблюдения прекращения огня”, — говорится в заявлении.

В частности, Франция осудила обстрелы, которые в ночь на 13 декабря в Попасной (Луганская область) подвергли опасности пять наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“Мы очень обеспокоены восстановлением интенсивности боев на востоке Украины, что с начала декабря повлекло гибель 17 человек, а 37 получили ранения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Климкин обсудил с Генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе.