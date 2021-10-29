Франція введе санкції проти Великої Британії через суперечку щодо рибальства

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Відповідно до торгової угоди Brexit, яка набула чинності 1 січня 2020 року, рибалки з ЄС, як і раніше, мають деякі права на лов риби у водах Великої Британії в рамках перехідного періоду до 2026 року.

"Коли сторони підписують угоду в рамках Brexit, її необхідно дотримуватись. Наше терпіння закінчується. За таких обставин ми плануємо оголосити низку заходів, деякі з яких набудуть чинності наступного вівторка (2 листопада). Ще один пакет заходів може набути чинності через тиждень... ми хочемо, щоб угоди дотримувалися і щоб наші рибалки могли працювати відповідно до положень, які були узгоджені в рамках цієї угоди з Великою Британією", - сказав Атталь на брифінгу.

На початку жовтня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс закликав Єврокомісію суворо контролювати дотримання взятих на себе Великою Британією зобов'язань щодо видачі ліцензій та не виключив перегляду двосторонньої співпраці з Лондоном у різних сферах у разі недотримання домовленостей.

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Наприкінці вересня міністерство навколишнього середовища Великої Британії повідомило, що 1 700 суден з ЄС отримали ліцензії на лов риби у водах Великої Британії, з яких 117 було видано судам з ЄС для ведення промислу в зоні 6-12 морських миль. Французьким рибалкам міністерство видало лише 12 ліцензій, розглянувши 47 заявок.

У четвер Велика Британія засудила захоплення Францією британського судна у водах Франції і попередила Париж від подальших дій у відповідь в суперечці, що швидко загострюється, з приводу прав на риболовлю.