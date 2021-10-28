Франція оштрафувала британські човни через загострення рибальської суперечки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Французька влада оштрафувала два британські рибальські судна і залишила одне в порту на ніч у четвер на тлі загострення спору з приводу ліцензій на рибний промисел, який посилив напруженість після виходу Великої Британії з Європейського союзу. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press та Reuters.
Деталі
Уряд Великої Британії попередив Францію, що він "помститься", якщо французькі офіційні особи виконають свої погрози, зроблені пізно в середу, і заблокують британські судна в французьких портах і посилять перевірки британських човнів.
Франція також припустила, що може обмежити постачання енергії на Нормандські острови, залежні від Британської корони, розташовані біля узбережжя Франції.
"Ми вважаємо, що це розчарування та невідповідність, а не те, що ми очікуємо від близького союзника та партнера, - повідомив міністр довкілля Великої Британії Джордж Юстіс. - Заходи... здаються несумісними з угодою про торгівлю та співробітництво або ширшим міжнародним правом, і, якщо вони будуть реалізовані, то будуть зустрінуті належною та зваженою відповіддю".
Реакція Великої Британії
У четвер Велика Британія засудила захоплення Францією британського рибальського судна у водах Франції і попередила Париж від подальших заходів у відповідь у суперечці, що загострюється, з приводу прав на риболовлю.
Міністр французьких морів Аннік Жірардін повідомила, що судно було затримано вночі під час перевірок у північному порту Гавра, оскільки йому не дозволили ловити рибу у французьких територіальних водах. Другий британський катер отримав усне попередження.
"Це не війна, це боротьба", - сказала Жірардін радіо RTL.
Європейська комісія, заявила, що взяла до відома заяви Великої Британії та Франції і продовжить обговорення з країнами найближчими днями, "щоб вирішити це питання як найшвидше".
Доповнення
З того часу, як Велика Британія залишила економічну зону ЄС на початку року, відносини між Лондоном і Парижем стали загострюватися.
Франція опротестувала рішення Великої Британії та Нормандського острова Джерсі відмовити десяткам французьких рибальських суден у ліцензіях на роботу в їхніх територіальних водах. Франція заявляє, що обмеження суперечать угоді після Brexit, яку британський уряд підписав під час виходу з ЄС.
Острів Джерсі, який знаходиться всього за 22 км від французького узбережжя, є залежною територією Британської корони за межами Великої Британії. Таким чином, він має власні повноваження щодо того, кому дозволено ловити рибу в його територіальних водах. Він надав ліцензії на основі своєї інтерпретації торгової угоди між Великою Британією та ЄС та звинуватив Францію у непропорційних діях.
Британські рибальські угіддя є одними з найбагатших у зоні Північно-Східної Атлантики, де виловлюється більша частина риби Європейського Союзу.