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Франція оштрафувала британські човни через загострення рибальської суперечки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Французька влада оштрафувала два британські рибальські судна і залишила одне в порту на ніч у четвер на тлі загострення спору з приводу ліцензій на рибний промисел, який посилив напруженість після виходу Великої Британії з Європейського союзу. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press та Reuters.

Франція оштрафувала британські човни через загострення рибальської суперечки

Деталі

Уряд Великої Британії попередив Францію, що він "помститься", якщо французькі офіційні особи виконають свої погрози, зроблені пізно в середу, і заблокують британські судна в французьких портах і посилять перевірки британських човнів.

Франція також припустила, що може обмежити постачання енергії на Нормандські острови, залежні від Британської корони, розташовані біля узбережжя Франції.

"Ми вважаємо, що це розчарування та невідповідність, а не те, що ми очікуємо від близького союзника та партнера, - повідомив міністр довкілля Великої Британії Джордж Юстіс. - Заходи... здаються несумісними з угодою про торгівлю та співробітництво або ширшим міжнародним правом, і, якщо вони будуть реалізовані, то будуть зустрінуті належною та зваженою відповіддю".

Реакція Великої Британії

У четвер Велика Британія засудила захоплення Францією британського рибальського судна у водах Франції і попередила Париж від подальших заходів у відповідь у суперечці, що загострюється, з приводу прав на риболовлю.

Міністр французьких морів Аннік Жірардін повідомила, що судно було затримано вночі під час перевірок у північному порту Гавра, оскільки йому не дозволили ловити рибу у французьких територіальних водах. Другий британський катер отримав усне попередження.

"Це не війна, це боротьба", - сказала Жірардін радіо RTL.

Європейська комісія, заявила, що взяла до відома заяви Великої Британії та Франції і продовжить обговорення з країнами найближчими днями, "щоб вирішити це питання як найшвидше".

Доповнення

З того часу, як Велика Британія залишила економічну зону ЄС на початку року, відносини між Лондоном і Парижем стали загострюватися.

Франція опротестувала рішення Великої Британії та Нормандського острова Джерсі відмовити десяткам французьких рибальських суден у ліцензіях на роботу в їхніх територіальних водах. Франція заявляє, що обмеження суперечать угоді після Brexit, яку британський уряд підписав під час виходу з ЄС.

Острів Джерсі, який знаходиться всього за 22 км від французького узбережжя, є залежною територією Британської корони за межами Великої Британії. Таким чином, він має власні повноваження щодо того, кому дозволено ловити рибу в його територіальних водах. Він надав ліцензії на основі своєї інтерпретації торгової угоди між Великою Британією та ЄС та звинуватив Францію у непропорційних діях.

Британські рибальські угіддя є одними з найбагатших у зоні Північно-Східної Атлантики, де виловлюється більша частина риби Європейського Союзу.

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