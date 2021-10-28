Франція оштрафувала британські човни через загострення рибальської суперечки

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Уряд Великої Британії попередив Францію, що він "помститься", якщо французькі офіційні особи виконають свої погрози, зроблені пізно в середу, і заблокують британські судна в французьких портах і посилять перевірки британських човнів.

Франція також припустила, що може обмежити постачання енергії на Нормандські острови, залежні від Британської корони, розташовані біля узбережжя Франції.

"Ми вважаємо, що це розчарування та невідповідність, а не те, що ми очікуємо від близького союзника та партнера, - повідомив міністр довкілля Великої Британії Джордж Юстіс. - Заходи... здаються несумісними з угодою про торгівлю та співробітництво або ширшим міжнародним правом, і, якщо вони будуть реалізовані, то будуть зустрінуті належною та зваженою відповіддю".

Реакція Великої Британії

У четвер Велика Британія засудила захоплення Францією британського рибальського судна у водах Франції і попередила Париж від подальших заходів у відповідь у суперечці, що загострюється, з приводу прав на риболовлю.

Міністр французьких морів Аннік Жірардін повідомила, що судно було затримано вночі під час перевірок у північному порту Гавра, оскільки йому не дозволили ловити рибу у французьких територіальних водах. Другий британський катер отримав усне попередження.

"Це не війна, це боротьба", - сказала Жірардін радіо RTL.

Європейська комісія, заявила, що взяла до відома заяви Великої Британії та Франції і продовжить обговорення з країнами найближчими днями, "щоб вирішити це питання як найшвидше".

Доповнення

З того часу, як Велика Британія залишила економічну зону ЄС на початку року, відносини між Лондоном і Парижем стали загострюватися.

Франція опротестувала рішення Великої Британії та Нормандського острова Джерсі відмовити десяткам французьких рибальських суден у ліцензіях на роботу в їхніх територіальних водах. Франція заявляє, що обмеження суперечать угоді після Brexit, яку британський уряд підписав під час виходу з ЄС.

Острів Джерсі, який знаходиться всього за 22 км від французького узбережжя, є залежною територією Британської корони за межами Великої Британії. Таким чином, він має власні повноваження щодо того, кому дозволено ловити рибу в його територіальних водах. Він надав ліцензії на основі своєї інтерпретації торгової угоди між Великою Британією та ЄС та звинуватив Францію у непропорційних діях.

Британські рибальські угіддя є одними з найбагатших у зоні Північно-Східної Атлантики, де виловлюється більша частина риби Європейського Союзу.