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Франція погрожує заблокувати британські рибальські судна в портах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Франція оголосила в середу, що заборонить британським рибальським судам заходити в деякі французькі порти, починаючи з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості з Великою Британією в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю, і припустила, що вона також може обмежити постачання енергії на Нормандські острови. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Франція погрожує заблокувати британські рибальські судна в портах

Деталі

З того часу, як на початку року Велика Британія вийшла з Європейського союзу, відносини між Лондоном і Парижем стали загострюватися.

Франція опротестувала рішення минулого місяця Великої Британії та Нормандського острова Джерсі відмовити десяткам французьких рибальських суден у ліцензії на роботу в їхніх територіальних водах. Франція вважає, що обмеження суперечать угоді після Brexit, яку британський уряд підписав під час виходу з ЄС. Десятки інших французьких рибальських судів отримали таку ліцензію.

Джерсі, який знаходиться всього за 22 км від французького узбережжя, є територією британської корони за межами Великої Британії. Таким чином, він має власні повноваження щодо того, кому дозволено ловити рибу в його територіальних водах. Він надав ліцензії на основі своєї інтерпретації торгової угоди між Великою Британією та ЄС і звинуватив Францію у непропорційних діях.

Після кількох тижнів переговорів британська влада видала більше ліцензій на риболовлю, але це становить лише 50% від того, на що, на думку Франції, вона "має право", заявив у середу офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь.

Французькі міністри у справах Європи та у морських справах заявили у спільній заяві у середу, що, якщо до 2 листопада не буде досягнуто згоди, Франція заборонить британським рибальським судам заходити у зазначені порти та посилить митний контроль, заходи безпеки та інші заходи контролю над будь-якими британськими човнами та вантажівками, що подорожують між Францією та Великою Британією.

Французький уряд також звернувся до ЄС з проханням докласти загальноєвропейських зусиль, щоб змусити Велику Британію виконати свої передбачувані зобов'язання щодо угоди про Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ЄС схвалила угоду між ЄС і Великою Британією про рибальство

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