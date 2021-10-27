Франция угрожает заблокировать британские рыболовные суда в портах

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С тех пор как в начале года Великобритания вышла из Европейского союза, отношения между Лондоном и Парижем стали обостряться.

Франция опротестовала решение в прошлом месяце Великобритании и Нормандского острова Джерси отказать десяткам французских рыболовных судов в лицензии на работу в их территориальных водах. Франция считает, что ограничения противоречат соглашению после Brexit, которое британское правительство подписало при выходе из ЕС. Десятки других французских рыболовных судов получили такую лицензию.

Джерси, который находится всего в 22 км от французского побережья, является территорией британской короны за пределами Великобритании. Таким образом, он имеет свои полномочия относительно того, кому разрешено ловить рыбу в его территориальных водах. Он предоставил лицензии на основе своей интерпретации торгового соглашения между Великобританией и ЕС и обвинил Францию в непропорциональных действиях.

После нескольких недель переговоров британские власти выдали больше лицензий на рыбалку, но это составляет лишь 50% от того, на что, по мнению Франции, они "вправе", заявил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Французские министры по делам Европы и по морским делам заявили в совместном заявлении в среду, что, если до 2 ноября не будет достигнуто соглашение, Франция запретит британским рыболовным судам заходить в указанные порты и усилит таможенный контроль, меры безопасности и другие меры контроля за британскими лодками и грузовиками, что путешествуют между Францией и Великобританией.

Французское правительство также обратилось к ЕС с просьбой приложить общеевропейские усилия, чтобы заставить Великобританию выполнить свои предполагаемые обязательства по соглашению о Brexit.

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